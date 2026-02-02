Kabine, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik başlıkları kapsamlı biçimde ele alınacak.

Kabine’nin öncelikli gündemini ABD ile İran arasındaki artan gerilim oluşturuyor. Ankara, iki ülke arasında olası bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimleri sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde tansiyonun düşürülmesi yönünde mesajlar verdiği biliniyor. Türkiye’nin gündeme getirdiği üçlü zirve önerisi de toplantıda değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakatın sahaya yansımaları ve uygulama süreci Kabine’de ele alınacak. SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonuna ilişkin gelişmeler ve bölgedeki son durum masaya yatırılacak.

Gazze’de ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi de gündemde yer alıyor. Ankara’nın bu tabloya karşı atabileceği diplomatik adımlar ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik olası girişimler değerlendirilecek.

Kabine toplantısında ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu gözden geçirilecek. Güvenlik birimlerinin sahadaki değerlendirmeleri ve sürecin bundan sonraki aşamaları toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantıda ayrıca ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması planlanan adımlar ile piyasalara yönelik değerlendirmeler de Kabine gündeminde yer alacak.