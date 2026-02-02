Bitcoin haftaya yaklaşık 75 bin dolar seviyelerinde başlarken, piyasalarda satış baskısının henüz tamamen ortadan kalkmadığına dair endişeler öne çıktı.

Bazı piyasa uzmanları, yatırımcıların mevcut fiyatlardan “dipten alım” yapma konusunda temkinli davranmasının, düşüşün sürebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtiyor.

Hafta sonu sert bir gerileme yaşayan bitcoin, geçen yılın nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyelere inerken, üst üste dördüncü ayını da değer kaybıyla kapattı. Bu düşüş süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü yaptığı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın mayısta sona erecek görev süresinin ardından bu koltuk için Kevin Warsh’ı aday göstereceğini açıkladığı döneme denk geldi.

Satış dalgası yalnızca bitcoinle sınırlı kalmadı. Ether başta olmak üzere diğer kripto varlıklar da, cuma günü sert düşüş yaşayan altın, gümüş ve diğer metallerle birlikte değer kaybetti. Söz konusu zayıf seyrin pazar akşamı itibarıyla da devam ettiği gözlendi.

Bitcoin'in 73 bin dolar seviyesindeki destek noktasına yaklaşmasının ardından, 10X Research tarafından pazar gecesi yayımlanan değerlendirmede, 'mevcut fon akımları piyasa algısının belirgin biçimde değiştiğine işaret ediyor' ifadesine yer verildi. Şirket stratejistleri, fon hareketleri ve pozisyonlanma verilerinin, 'yatırımcıların henüz dipten alım yapacak şekilde konumlanmadığını' gösterdiğini vurguladı.

10X Research verilerine göre, bitcoin 2025 yılına zayıf bir başlangıç yaparken, yılbaşından bu yana yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti. Ether'deki kayıp ise aynı dönemde yüzde 23'e ulaştı. Genel tabloya bakıldığında, kripto para piyasasının toplam değeri geçen yılki zirvesine kıyasla yaklaşık 1,7 trilyon dolar, yani yaklaşık yüzde 39 oranında geriledi.