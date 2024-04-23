Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar bayram heyecanını doyasıya yaşadılar.

Çekmeköy Belediyesi’nin Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nda düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı şenlikte; sihirbaz, kukla şov, DJ performansı, zumbakids ve halk oyunu ekipleri sahnede heyecan dolu gösteriler sergiledi. Yüz boyama, kum boyama, resim çizme, mozaik, toka yapma, tohum topu atölyelerinde keyifli anlar geçiren minikler, alanda bulunan maskotlar ile fotoğraf çektirip dans ettiler.

Şenlik alanında çocuklarla buluşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Bugün bir asır önce ülkemizin karanlıktan çıkıp aydınlığa yönelmesi, Gazi Mustafa Kemal Paşamızın, çocuklara armağan ettiği güzel bir bayram. Bugün onun sevincini yaşıyoruz. Mühim olan, Çekmeköy’de sevgiyi, barışı ve huzuru aşılamamız. Bugün burada insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Harika bir bayram. Çocuklar geleceğimiz, gelecek nesillerimiz. Bizimde onlara bir gelecek hazırlamamız en büyük görevlerimizden bir tanesi. Bugün çocuklarımızı bir araya getirdik. Müzikler eşliğinde harika bir şenlik var. Çocuklarımız ve ailelerimiz bayramın ruhuna uygun şekilde eğleniyorlar. Şenliğimizin finalini akşam Aydilge konserimizle yapacağız. Herkesin doyasıya eğlendiği güzel bir gün olmasını diliyorum” dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Taha Yılmaz, "Çok güzel eğleniyoruz. Aktiviteler var ve gayet eğlenceli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ediyoruz, çünkü bugünü bize armağan etti. Bugün çocukların günü çocuklar eğlenmeli” şeklinde konuştu.

Binlerce Çekmeköylünün katıldığı çocuk şenliği Masal Bozanlar grubunun konseriyle sona erdi.