

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Hacı Bayram K.(31) yönetimindeki 16 ABM 443 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi.

Beton aydınlatma direğine çarparak duran araçta yaralanarak sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Şuayup K.(65) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.