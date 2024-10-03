Bahçeşehir’de 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemi tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, görevlendirilen cumhuriyet savcısı, polis, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileri ve Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir mezarlıkta hazır bulundu. Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan ceset, tabuta konularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na taşındı. Alınan DNA örnekleri, Garipoğlu'nun ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı kesinleşecek.

Münevver Karabulut, 2009 yılında Bahçeşehir’de bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığı iddiaları üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazmıştı. Savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar vermişti.