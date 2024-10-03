İsrail’in Lübnan’a saldırmasının ardından, Lübnan’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, havayolunun kapalı olması nedeniyle deniz yoluyla Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’na ulaşmaya başladı. Daha önce iki kez yanaşan gemilerle birçok kişi Taşucu Limanı'na gelip ülkelerine döndü. Bugün ise limana farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu bir gemi daha yanaştı. Yolcular, kısa bir süre içinde gemiden inerek pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerine gidecekler. Bu, Lübnan'dan gelen üçüncü gemi oldu.

Kaynak: İHA