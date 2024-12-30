MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vererek Halk TV'yi tehdit etti. Bahçeli'nin konuşmasına İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt'tan tepki katıldığı yayında geldi.

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt, Sözcü TV’de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyuruyorum” sözlerine tepki gösterdi.

İktidarın ve Devlet Bahçeli’nin sözlerinin insanları rahatsız ettiğini dile getiren Enginyurt, “Sen Türkiye'nin ikinci iktidar ortağı olarak söz söylüyorsun, öyle iddialı sözler söylüyorsun ki ve insanların da hoşuna gitmiyor.” diye konuştu.

İnsanların sırf konuştukları için tehdit edildiklerini söyleyen Cemal Enginyurt, tehdit edilen gazetecileri tanıdığını ve hepsinin ailelerinin evlatlarının olduğunu ve Atatürkçü, vatanını milletini seve insanlar olduklarını ifade etti.

Enginyurt şöyle konuştu: “Şimdi bu açıklamayı kendine vazife kabul eden birisi çıkar da saldırı düzenlerse. Allah korusun, tenhada yürürken bir şey yaparsa. Bunun bedelini kim nasıl ödeyebilir ya? Ülke bir iç savaşla karşı karşıya kalabilir. Bedelini bu ülke çok ağır öder. Ama Sayın Bahçeli sürekli tehdit, tehdit, tehdit.

Kürt kardeşimle beraber yaşayalım. Türkü, Kürdü birbirine düşman edene yazıklar olsun diyorsun ama Türk'e tehdit dili kullanıyorsun. Gazeteciyi tehdit ediyorsun. Apo denen kanlı katile, terörist başına 'Meclise gel' çağrısı yapıyorsun. Bunun adına 'kardeşlik projesi' diyorsun. Ama bu memleketin evladı, Türk çocukları gazeteciler seni eleştiriyor diye, gazete sahiplerini tehdit ediyorsun.

Ya ölümden öte köy mü var ya?”