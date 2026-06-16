Gerçekleşen ziyarette, Lütfü Şimşek'in yayımlanan üçüncü kitabı “Gülce Hatun” dolayısıyla kendisi tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ahıska Türklerinin tarihi, kültürü ve güncel meseleleri üzerine sohbet edildi. Yoğunlukla Ahıska ve Ahıskalılar hakkında yapılan değerlendirmelerde, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Ziyaret sonunda taraflar, birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür buluşmaların hem hemşerilik bağlarını kuvvetlendirdiğini hem de Ahıska Türklerinin ortak değerlerinin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Karşılıklı memnuniyet içerisinde tamamlanan ziyaret, benzer etkinliklerin ve dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesi temennisiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi