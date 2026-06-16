Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, yıl boyunca iyiliği büyütmeye katkı sunan 42 kişi ve kurum; gönüllülük, kan bağışı ve bağış kategorilerinde ödüllendirildi. Tören kapsamında ülkemizde ilk kez plazmadan ilaç üretimini sağlayacak Protürk tesisinin temel atma töreni de canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılay’ın 158’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören kapsamında, iyilik ve dayanışma hikayeleriyle öne çıkan 42 kişi ve kurum, gönüllülük, kan bağışı, bağış ve özel ödül kategorilerinde ödüllendirildi. Törene devlet protokolü, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra gönüllü ve bağışçılar katıldı.

FİLİSTİN ÖZEL ÖDÜLÜ GAZZELİ RENAD’A

Türk Kızılay’ın bu yılki Filistin Özel Ödülü, Gazze’de yaşanan insani krizin simge isimlerinden biri olan 12 yaşındaki Renad Attallah’a verildi. Savaşın ve kıtlığın gölgesinde, yardım kolilerinden çıkan kısıtlı malzemelerle yemek videoları çeken Gazzeli Renad, tüm dünyaya ilham veren bir yaşam mücadelesi ortaya koydu. Türk Kızılay, Renad’a verilen Filistin Özel Ödülü ile insani krizin etkilerini en ağır şekilde yaşayan çocuklara dikkat çekti.

Törende ayrıca Türk Kızılay tarafından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Filistin Cephesi’nde görev yapan oğlundan haber alabilmek için bir annenin 1918 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne yazdığı tarihî mektubun aslına uygun hazırlanmış nüshası takdim edildi.

“KIZILAY GÖNÜL COĞRAFYAMIZDAKİ KARDEŞLERİMİZİN HAFIZALARINA KAZINMIŞTIR

Türk Kızılay'ın 158'inci yıldönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır, hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar, millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz, tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir. 11 Haziran 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay da bu müesseselerden biridir. Türk Kızılay, 93 Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar milletin varoluş mücadelesi verdiği tüm savaşlarda Mehmetçiğin yardımına koşmuştur. Bilhassa, Çanakkale Zaferi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılayın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız, milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Rabb'im bizi Kızılaydan mahrum bırakmasın diyorum.

“KIZILAY, EN ÇOK ÜLKEYE YARDIM ULAŞTIRAN ULUSAL CEMİYET”

Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Burada şunu da gururla ifade etmek isterim, Kızılayımız, 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay-Kızılhaç Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur."

"KIZILAY, BU MİLLETİN YÜZ AKIDIR, ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR”

Türk Kızılay'ın afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psiko-sosyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay, bu milletin yüz akıdır. Kızılay, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay, medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

“YEDİDEN YETMİŞE HERKES BAĞRINA BASIYOR”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise “Milletimizin vicdanından doğup dünyanın dört bir yanına umut taşıyan büyük bir iyilik hareketinin, Türk Kızılay’ın 158’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde, iyiliği omuzlayan insanlarla aynı çatı altında bulunmaktan ve bu hikâyeleri milletimizin huzurunda takdir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz biliyoruz ki Kızılay'ın gücü, yediden yetmişe herkesin “bizim Kızılayımız” diyerek bağrına bastığı bir kurum olmasından geliyor. Bu da bizim en büyük gururumuz. İyiliğin büyümesine katkı sunan tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza, kan bağışçılarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

PROTÜRK’LE İLK KEZ PLAZMADAN İLAÇ ÜRETİLECEK

Ödül töreninde, Türk Kızılay bünyesinde hayata geçirilen Protürk tesisinin temel atma töreni de canlı yayın bağlantısıyla gerçekleştirildi. Ankara’nın Çubuk ilçesinde temeli atılan Protürk, ülkemizin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisi olacak. Protürk projesi, kan bağışlarından artan plazmanın ileri teknoloji olan fraksinasyon yöntemiyle işlenerek yaşamsal ilaçların üretiminde kullanılmasını sağlayacak. Böylece hastaların bu tür kritik ilaçlara erişimi kolaylaşırken, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığı da sona erecek.

Ödüllerin takdim edildiği isimler şöyle:

"Yılın Adanmış Gönüllüsü" Yonus Özer, "Yılın İlham Veren Gönüllüsü" Hüseyin Seven, "Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı" Büşra Tokgöz, "Yılın Kök Hücre Bağışçısı" Zübeyir Güçlü, "Yılın Genç Kan Bağışçısı" Onur Yetkin, Abdullah Halid Er, Hasan Sünger, "Yılın Kan Bağışçısı" Canan Karabulut, "Yılın Bireysel Bağışçısı" Kemal Taşhan (Kavi Gıda) ve Mustafa Mangan (Mangan Proje), "Yılın Gayrimenkul Bağışçısı" Abdullah Kaymak (BTPAR), "Yılın İstikrarlı Bağışçısı" Sancak Yatırım, Kuralkan Bilişim, Starwood Orman Ürünleri AŞ, "Yılın Ulusal Kurumsal Bağışçısı" LC Waikiki, Atasay Kuyumculuk, İnci Ecza Deposu, "Bağış Özel Ödülleri" Borsa İstanbul, MÜSİAD, YDA İnşaat, Kalyon Vakfı, Anadolu Grubu, "Yılın Kızılay İyilik Elçisi" Acun Ilıcalı (Acun Medya), "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı" Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, Türkiye Sigorta, Ankara Ticaret Odası (ATO), "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" Şahinbey Belediyesi, THY Destek Hizmetleri, Kardemir AŞ, "Yılın Kurumsal Gönüllüsü" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve "Filistin Özel Ödülü" Renad Attallah, "Yılın Kızılay Engelsiz Gönüllüsü" Selma Keziban Yıldız, "Yılın Genç Kızılay Gönüllüsü" Ayşe Tatar, "Yılın Kızılay Kadın Gönüllüsü" Sevde Hazal Ak, "Yılın Gönüllüsü" Mustafa Canbaz.

Programda, "Yılın En Başarılı Temsilciliği" ödülünü Türk Kızılay Alaca Temsilciliği, "Yılın En Başarılı Şubesi" ödülünü Türk Kızılay Gaziemir İlçe Şubesi ve "Yılın En Başarılı İl Merkezi" ödülünü Türk Kızılay Konya İl Merkezi almaya hak kazandı.