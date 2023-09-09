Freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Freni boşalan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. İlk belirlemelere göre, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Olay sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken, açılan soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze namazının kılındığı sırada Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon önündeki araçlara çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÖLÜ SAYISINI ŞU AN İÇİN TESPİT EDEMİYORUZ"

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti. Olayın çok yeni olduğunu anlatan Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"5 CAN KAYBIMIZ, 25 YARALIMIZ VAR"

Başkan Doğan'ın ardından son durumu aktaran Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.