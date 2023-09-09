Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, trajik bir kayba tanıklık etti. Üniversitenin değerli bir üyesi olan, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmış ve Mayıs 2019'dan beri Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı'nda öğretim görevlisi olarak hizmet veren Dr. Emre Şenyiğit, Çekirge Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 37 yaşında olan, evli ve bir çocuk babası genç akademisyenin ani vefatı, üniversite camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Emre Şenyiğit'in cenazesi, bugün Mustafakemalpaşa Vıraca Cami'nde düzenlenecek olan bir törenle defnedilmek üzere Adile Mezarlığı'na götürülecek. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, taziye mesajında, Öğr. Gör. Dr. Emre Şenyiğit'in kaybının büyük bir acı olduğunu ifade ederken, ailesine, yakınlarına ve akademik camiaya başsağlığı dileklerini iletti.