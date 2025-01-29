Malkaç'ı yüzlerce kişi hakka uğurladı.
MUSİAD İnegöl Şubesi Başkanı, Ada Mobilya firması sahibi Halil Malkaç ile Emin Malkaç, Adnan Malkaç, İbrahim Malkaç ve Nişani Malkaç'ın babası Hacı Mehmet Beşir Malkaç hayatını kaybetti.
Merhum Hacı Malkaç’ın cenazesi, bugün İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yaklaşık bin kişi katıldı.
Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Muhabir: Şerife öz