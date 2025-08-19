CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, görevine hızlı başladı. Belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapan Çerçioğlu, ekonomik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, İLBANK ile 860 milyon TL tutarında finansman anlaşması imzaladı. Bu kaynakla belediyenin hizmet filosuna birçok yeni araç dahil edildi. Araçlar, kent meydanında düzenlenen tanıtım etkinliğiyle vatandaşlara sergilendi. Yeni araçlara ait plakalar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Plakalardaki detaylar dikkat çekerken, kullanıcılar araç tanıtımı kadar bu ayrıntılara da yoğun ilgi gösterdi.

Dün belediye personeline yüzde 23 ara zam yaparak en düşük maaşı 40 bin TL seviyesine çıkaran Çerçioğlu, bugün de İLBANK ile 860 milyon TL tutarında finansman anlaşması imzaladı. Atılan imzaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç alındı ve toplam araç sayısı 152'ye yükseldi.

Yeni Araçlarda Dikkat Çeken Detay

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan ve kent meydanında sergilenen yeni hizmet araçlarının plakalarında "AAK" harfleri dikkat çekti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun özel tercihiyle seçildiği iddia edilen plakalar, sosyal medyada da gündem oldu.