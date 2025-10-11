"Bu Daha Başlangıç"

Meta'nın Facebook ve Instagram'daki sansürü devam ettiği gibi ateşkesin ardından gelen skandal bir müdahale de dikkat çekti.

Paylaşım yapanlardan biri de "Rahaffagha" adlı Gazzeli bir kullanıcıydı. Ateşkesin ilan edilmesini merakla bekleyen Gazzeli genç kız o anları kayda aldı. Ailesiyle birlikte mutluluktan ağlayan genç kız bu anları "Savaş bitti" (WAR IS OVER) diyerek paylaştı. Devamında açıklama kısmına şunları yazdı:

We heard the news, but we couldn’t believe that it would actually happen, but it did and I wish this would be the end END🤍🙏🏻

"Haberleri duyduk ama bunun gerçekten olacağına inanamadık. Yine de oldu... Keşke bu son kez olsa"

Instagram'ın otomatik çeviri özelliğine tıklandığında, videonun açıklamasında İsrail bayrağı emojisiyle birlikte "Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç" ifadesi görünüyordu. Türk kullanıcıların durumu fark ederek yorumlarda tepki göstermesi üzerine yüzlerce benzer yorum yapıldı. Gelen yoğun tepkilerin ardından Instagram, çeviriyi “TÜRKÇE ÇEVİRİ DÜZELSİN ANLAMINI DAHA İYİ İFADE EDELİM!” şeklinde değiştirdi.

Tepki Yağdı

Instagram'a bu durumdan dolayı tepki yağdı. Kullanıcılar "İngilizceden Türkçeye çeviri yapıldığında, 'bitmedi tatlım bu daha başlangıç' yazıyor ve İsrail bayrağı çıkıyor bu nasıl bir iş" ve "Videonun Türkçe çevirisi gündem olmalı!", "Instagram kimlerin elinde görün işte!" şeklinde yorumlar yaptı.