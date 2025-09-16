Kaza saat 17.30 sıralarında Huzur mahallesi girişi 70. sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Hüseyin Ö.(26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Muhammed H.(28) yönetimindeki 16 MB 5742 Plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 MB 5742 Plakalı otomobildeki yolcu Vehbi B.(30) ile diğer araçtaki yolcu Burcu S.(27) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk