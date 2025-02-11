“Amatör Ruh, Profesyonel Destek” sloganıyla amatör kulüplere destek veren ekip, bu kez İnegöl Cerrah Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Cerrah Mahallesi'nde 2014 yılında kurulan Cerrah Spor Kulübü, 1. Amatör Küme'de mücadele ediyor.

Kulüp Başkanı Recep Okumuş " Türkiye'de 50 kulüpten bir tanesi çıkmamız bizim için şans. Beın Spor duyduğumuz zaman insanın için bir farklı oluyor. Futbola bakış açımız daha ciddi hale geliyor. Ciddiyet anlamında çok şeyler kazandırıyor. Amatör Türk futboluna önem kazandırıyor. Beın Spor ailesinin bu uygulamasından çok memnunuz, güzel bir durum olduğunu mahalle halkı da her seferinde dile getiriyor. Bölgemizde de Cerrah Spor daha saygın bir kulüp olmuş oluyor. Büyük bir şans. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ