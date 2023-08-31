Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi Çayı’nda ceset bulundu.



Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde regülatör köprüsündeki vatandaşlar saat 15.30 sıralarında su üzerinde bir ceset fark etti. Regülatör kapaklarına takılı vasiyette bulunan ceset üzerine ekiplere haber verildi. Bölgeye gelen olay inceleme ekipleri cesedin bir erkek olduğunu tespit ettiler.

Erişilemeyen bölgedeki ceset için AFAD ve dalgıç ekiplerden destek istendi. Ekiplerce çıkarılan erkek cesedi, incelenmek üzere Adli Tıpa gönderildi.

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