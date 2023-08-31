4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memurun heyecanla beklediği 2024-2025 kapsamlı zam kararı, 2024'ün ilk yarısında yüzde 15, ikinci yarısında yüzde 10, yüzde 6 olarak belirlendi. 2025'in ilk altı ayında ve ikinci yarısında yüzde 5 olarak belirlendi. Memur-Sen Ali Yalçın, Kamu Hizmeti Komisyonu 7. dönem toplu sözleşme nihai kararına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. Yalçın, "Anlaştığımız konularda tahkim mahkemesinin müzakere sürecine katılmaması değerlidir." dedi.

1 Ağustos'ta başlayan 7'nci toplu sözleşme süreci resmen sona erdi. 2024 ve 2025 yıllarında memur ve memur artışları açıklandı. Hakem heyeti, müzakereler sırasında kabul edilmeyen hükümetin teklifini değiştirmeden kabul etti. Yeni karara göre faiz oranının 2024 yılına kadar yüzde 15-10, 2025 yılına kadar ise yüzde 6-5 oranında artırılmasına karar verildi.

REFAK PAYI ALAMADIK

Zamların açıklanmasının ardından ilk tepki Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. Yalçın, "Refah payı alamadık" dedi. Yalçın, hakem heyetinin hükümetin teklifini kabul etmesini şu ifadelerle eleştirdi:

HAKEMLİK YERİNE NOTERLİK YAPILDI

Tahkim Komisyonu'nun kararı aslında isminin İşverenler Tahkim Kurulu olarak değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Tahkim heyetinin oluşum sistemi farklı bir beklenti yaratmıyor. Hakem yerine noter olarak görev yapıyorlar. Yüzde 33'ün altında bir rakamdan bahsetmenin çok doğru olmayacağını söyledik ve hayırseverlik bileşeni içeren bir artış teklifiyle masadan ayrılmak istedik. Sonunda bir anlaşmaya varamadık.

UZLAŞILAN KONULARIN MÜZAKAREYE GİRMEMESİ OLUMLU

Masada oransal bir artış konusunda anlaşamasak da birçok şeyi tartıştık, tartıştık. Hakem mahkemesinin üzerinde anlaştığımız konuları yeniden müzakere etmeyeceğinden memnunum. Bu işin geleneği açısından çok kıymetli. Yargılama sürecinde bazı düzeltmeler yapıldı."