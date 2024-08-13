İzmir'de Çeşme Kent Belleği Müzesi, Çeşme'nin tarihsel dönemlerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşantısını ziyaretçilere sunuyor. Müze, hem yerel halk için, hem de Çeşme'yi ziyaret eden turistler için bilgilendirici ve eğitici bir kaynak niteliğinde.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yıllardır atıl durumda olan eski Gümrük Binası, bölgenin tarihini yansıtan prestijli bir mekana dönüşümüyle ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Çeşme Kalesi'ne karşı Cumhuriyet Meydanı'nda Çeşme'nin tarihine tanıklık eden eşsiz eserleri ve anılarla dolu müzede, birbirinden değerli tarihi ve kültürel eşyalar gönüllü bağışçıların desteğiyle ayakta tutuluyor.

Koleksiyoncu Taner Morova tarafından müzeye bağışlanan tarihi eski Çeşme fotoğrafları ise geçmişten günümüze ışık tutuyor.

Çeşme Kent Belleği Müzesi, Pazartesi hariç saat 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.