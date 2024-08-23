Rusya'nın Volgograd bölgesindeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı ve gardiyanlara saldırarak rehin aldı. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden (FSIN) yapılan açıklamada, olayda bir personelin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsyanın, disiplin komisyonu oturumu sırasında çıktığı ve mahkumların cezaevi personelini bıçakla yaraladıkları ifade edildi. Bir mahkum tarafından kaydedilen görüntülerde, yaralı gardiyanların yerde olduğu ve birinin boğazının kesildiği görülüyor.

Olayla ilgili yerel kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren mahkumların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşı olduğunu, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarının iddia edildiğini aktardı. Cezaevinde yaşanan isyanı kontrol altına almak için müdahale ekipleri devreye girdi. Olay, Volgograd bölgesindeki Surovikino kasabasında bulunan, bin 241 kapasiteli "IK-19" adlı yüksek güvenlikli cezaevinde meydana geldi. Mahkumların kimlikleriyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.