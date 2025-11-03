Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un tanıttığı proje kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Bakan Kurum, projeye başvuru şartlarına ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi.

Üzerime Kayıtlı Araba Varsa Başvurabilir miyim!

Projeye başvuru yapmayı düşünen birinin üzerine kayıtlı araba olma durumunun engel teşkil etmeyeceğini belirten Kurum, "Biz gayrimenkulden bahsediyoruz. Yani projeden faydalanacak vatandaşlarımızın tapuda üzerlerine kayıtlı bir evi olmaması gerekiyor. Araba bir gayrimenkul değil. Dolayısıyla arabası olanlar başvurabilir. Gayrimenkul kısmında hisseli arsası olabilir. Vatandaşımızın hissesine düşen miktar, belediye rayiçlerine göre 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor." dedi.

Başvuru İçin Maaş Sınırı Net Mi Brüt Mü Olacak?

"Başvuru yapacakların gelir beyan sınırı konusundaki kafa karışıklığına yönelik soruyu da cevaplayan Kurum, şunları söyledi: İstanbul için 145 bin lira, Anadolu illeri için de 127 bin lira azami gelir beyanı olması gerekiyor. Bu da aslında iki memur karı-koca çalışıyor onun maaşı. Bunlar eline geçen net maaş. Brüt değil. Net maaşları 145 bin lira olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Bunun üstündekiler başvuru yapamayacaklar."

Anne ve Baba Üzerine Kayıtlı Konut Olma Durumunda Başvuru Şartları

En çok kafa karışıklığı yaşanan konuların başında ise anne veya baba üzerine kayıtlı konut olma durumunda başvuru yapılıp yapılamayacağı.

Bakan Kurum, bu konuya da ayrıntılarıyla açıklık getirirken şu ifadeleri kullandı:

"18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar.

18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Bunu öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu gençlerimiz başvuru yapsalar da hak sahibi olamazlar. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz. Evi olmayan bir aileden bahsediyoruz."

"Kira Artışlarına Yönelik Tedbirler Alıyoruz"

Türkiye'de son dönemde dikkat çeken kira konusuna da değinen Bakan Kurum, projenin kira fiyatlarına olumlu etki yapacağını söyledi.

Küresel etkilere dikkat çeken Kurum, konut ve kirada kendilerinin de kabul etmediği bir artışlar yaşandığına dikkat çekerek durumun farkında olduklarını söyledi.

Buna ilişkin tedbirler aldıklarını belirten Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu manada Emlak Katılım Bankamızla biliyorsunuz faizsiz bir şekilde hem konut hem iş yeri hem de araç alımına ilişkin bir süreç başlattık. İlk defa bir kamu bankasıyla, devlet güvencesi altında vatandaşımızın faizsiz bir şekilde konut edinmesinin önünü açtık. Diğer taraftan Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte sertifikayla Damlakent projesini satışa sunduk ve yine vatandaşımız sertifikayla buradan ev sahibi olabiliyor.

Diğer taraftan deprem bölgesindeki inşa faaliyetleri sürdürülüyor. 304 bin konut teslim edildi. İnşallah yıl sonu 453 bin hak sahibi vatandaşımızın konutları teslim edilecek. Ve bunlara ilave de işte Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz, sosyal konut projesi dediğimiz 500 bin sosyal konut projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler. Ve bu kapsamda 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, kira artışının fazla olduğu, konut fiyatlarının gerçekten o enflasyon değerinin de üstünde artış sergilediği yerlerimizi çalıştık. Valilerimizden buna ilişkin tespitler istedik. Yine belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, vatandaşımızı dinleyerek yer noktasında, proje noktasında taleplerini aldık ve tüm bunlarla birlikte projemizin hazırlıklarını tamamladık ve geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan ettiler. Bu kapsamda bir de kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 100 bin bu proje kapsamında konut satışını evi olmayan vatandaşlarımıza bu projeyle sunarken, buna ilave bir de 15.000 kiralık konut yapacağız.

Dolayısıyla hem konut fiyatlarını hem kira fiyatlarını aşağıya çekeceğimiz ve kararlılığımızı bu manada net bir şekilde yansıttığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz."