Hangi Ülkenin: İngiltere

Kuruluş Yılı: 10 Mart 1905

Yer Aldığı Lig: Premier League

Tam İsmi: Chelsea Football Club

Takma İsimleri: The Pensioners (Emekliler) (1952’ye kadar)

Renkleri: Mavi – Beyaz

Sahibi: Roman Abramoviç

Başkanı: Bruce Buck

Teknik Direktörü: Antonio Conte

Stadyum: Stamford Bridge (Kapasite: 42.449)

Resmi Sitesi: www.chelseafc.com

Chelsea Hakkında Bilgi

Chelsea Futbol Kulübü, 10 Mart 1905 yılında kurulmuş bir takımdır. Takımın temsili renkleri mavi ve beyazdır. İngiliz takımı, kendi içerisinde en yüksek lig olan Premier League’te yer almaktadır. Chelsea, tarihi boyunca birçok büyük başarıya imza atmış bir takımdır. İki kere UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı, bir defa UEFA Avrupa Ligi ve bir kez de 2012 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Chelsea Futbol Kulübü, bu başarıları ile tüm futbol severlerin hafızlarına ismini kazımıştır. Ayrıca bu İngiliz takımı, 6 kez İngiltere şampiyonu olmuş, bunun da yanında 5 kez lig kupası, 7 kez de FA Cup ismindeki kupayı kazanma başarısını göstermiştir.

Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Roman Abramoviç, başkanı Bruce Buck, teknik direktörü ise Antonio Conte’dir. Bu takımın ayrıca yaklaşık kırk iki bin beş yüz kişi kapasitesinde Stamford Bridge adında stadyumu bulunmaktadır. Chelsea takımının resmi internet sitesine www.chelseafc.com adresinden ulaşmanız mümkündür.

Chelsea Hangi Ülkenin

Cevap: Chelsea, İngiltere ülkesinin futbol takımıdır.

Chelsea Takımının Başarıları

Lig

Premier League (6): 1954-55, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17

Ülke Kupaları

FA Cup (7): 1969-70,1996-97, 1999-00, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2011-12

EFL Cup (5): 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2014-15

FA Community Shield (4): 1955, 2000, 2005, 2009

Avrupa Kupaları

UEFA Süper Kupası (1): 1998

UEFA Avrupa Ligi (1): 2012-13

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2011-12

2. (1) 2007-08

2. (1) 2007-08 UEFA Kupa Galipleri Kupası (2): 1970-71, 1997-98

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