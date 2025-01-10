Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Bursa Merinos'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle verdiği akşam yemeğine katılan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Kestel ilçesinde kongre yaptıklarını, sırada 3 ilçenin daha olduğunu duyurdu.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Başkan Yeşiltaş, "Osmangaz,Yıldırım ve Orhaneli ilçesinde kurultay kararları alındı. Yakın zamanda 3 ilçemizde de kurultaylarımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnegöl ilçesinde toplanan imzalar ise yetersiz olduğundan orada bir kurultay söz konusu değil. İnegöl'de kurultay yapılması konusu bizim için kapanmıştır." diye konuştu.