"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemler sürerken, Kayışoğlu paylaşımında sürece tepki gösterdi.

Nilüfer’in Bursa’nın en önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Kayışoğlu, yapılan operasyonların yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir anlam taşıdığını savundu. Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in gözaltına alınmasının, sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Kayışoğlu, yaşananları “halkın seçimle ortaya koyduğu iradeye ve geçmişin emeğine yönelmiş bir hesaplaşma girişimi” olarak nitelendirdi.

Paylaşımında birlik mesajı da veren Kayışoğlu, "Hiç bir yol arkadaşımızı bu adaletsiz düzende yalnız bırakmayacağız. Adaleti getirene kadar mücadelemiz omuz omuza sürecektir." ifadelerini kullandı.