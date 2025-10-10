Gram altın 5 bin 530 liradan alınırken, satış fiyatı 5 bin 664 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik gramı 5 bin 55 liradan alıcı bulurken, satışta 5 bin 344 liraya yükseldi. 14 ayar altının gramı ise 3 bin 52 liradan alınırken, 4 bin 170 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 9 bin 60 liradan alınıp 9 bin 266 liradan satılırken, eski çeyrek altın 8 bin 976 liradan alınıyor ve 9 bin 181 liradan satışa sunuluyor. Yarım altın 18 bin 119 liradan alınırken, satış fiyatı 18 bin 515 lira olarak belirlendi. Tam altın ise 36 bin 128 liradan alınıp 36 bin 866 liradan satılıyor.