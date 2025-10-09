İsrail’in hukuksuz şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki gemide bulunan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları ile İstanbul’a döndü.

Milletvekilleri, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan öğle saatlerinde kalkan uçakla önce Bakü’ye, ardından aktarmalı olarak İstanbul’a ulaştı.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bakü’den kalkan Azerbaycan Havayolları uçağıyla saat 22.20’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda aileleriyle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.