Burada coşkulu bir şekilde karşılanan milletvekilleri açıklama yaptı. Açıklama yapan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ”Allah hepinizden razı olsun. Bu yolculuğun iki aşaması var. Birincisi gemi ve yolculuk, ikincisi İsrail’in bize uyguladığı muamele konusu. Bunların hiçbiri bize sürpriz değildi. Bu yola çıkarken hepsini göze alarak çıktık. Karşılaşabilecek ihtimallerin en olumsuzuyla karşılaşmış değiliz. Gemilere silahlı saldırı olup öldürülme ihtimali de vardı. Hepsi ön gördüğümüz ve kabul ettiğimiz şeylerdi. Bir kere daha şahit oldu ki İsrail hukuku sayan bir devlet değil. Gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı. Diğer bir yönüyle de Akdeniz seyahati boyunca bir kısım devletlerin dron ve İHA’larla bizi takip ettiğini gördük. İsrail’in saldırma ihtimali olan yerlere hiçbiri girmedi. Maalesef biz bu olayla Akdeniz’in bir İsrail gölüne dönüştüğüne şahit olduk. Esas vahim durum budur. Buna tepki koyması gereken devletler tepki koyamadığı için sivil toplum ayağa kalktı. Abluka kırılamadı ama bu amaca ulaşıldı. Dünya toplumlarının bu konuya toplanmasında çok büyük bir katkı sağlamış olduk. Ablukanın delinebilmesi devletlerin müdahalesiyle mümkündür. Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadele devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi