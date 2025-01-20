

Aydın’ın gözaltına alınma gerekçesi olarak, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan bir tweet gösterildi. Gözaltı işlemi sırasında evinde arama yapıldığı da öğrenildi.

Özgür Özel’den Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cem Aydın’a yönelik başlatılan soruşturmayı eleştirerek, “Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum" dedi ve duruma tepki gösterdi.

CHP’nin İlk Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada olayı yargı eliyle yapılan bir müdahale olarak nitelendirdi. Başarır, şunları söyledi:

"Sabahın erken saatlerinde Akın Gürlek’in talimatıyla gençlik kolları genel başkanımız gözaltına alınıyor. Belediyeler, fezlekeler, şimdi de dokunulmazlığı olmayan ama bu partide gençlik kolları genel başkanı olan Cem Aydın’ı bir tweet nedeniyle gözaltına alıyorlar.

Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor. Sandıkta yenemeyeceğini gördüğü partiye yargı eliyle müdahale ediyor.

Birisi bu adama dur demeli. Burada yargılanması gereken Cem Aydın değil, haksız soruşturmalardan dolayı Akın Gürlek’tir. Görevden alınması gerekir.

Bilgisayar ve telefonlarına bakıyorlar. O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin."