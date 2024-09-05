Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları devam ederken, Ankara kulislerinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Siyaset sahnesini hareketlendiren bu kulise göre, CHP'nin olası ittifak senaryoları da gündeme taşındı.

CHP Hangi Partiyle İttifak Yapacak?

Gazeteci Şaban Sevinç'in iddiasına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin Cumhurbaşkanlığı için karar verdiği öne sürülmüştü. Bu açıklamanın ardından gözler Mansur Yavaş’a çevrilmiş ve siyasi arenada yeni bir tartışma başlamıştı. Ancak Yavaş, Sevinç'in bu iddiasına sert bir şekilde yanıt vererek, "Herhalde kendi kendine bir görev üstlendi. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. CHP, yüzyılı aşmış bir parti, nasıl karar alacağı belli. Kuralları belli," diyerek tepki göstermişti. Bu açıklamanın ardından tartışmalar devam ederken, CHP’nin ittifak konusunda yeni bir adım atabileceğine dair kulisler de yoğunlaştı.

İddialara Göre CHP, İYİ Parti ile Yeniden İttifak Yapabilir

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi durumunda, CHP’nin İYİ Parti ile yeniden bir ittifak kurabileceği ihtimali konuşulmaya başlandı. Haberde, İYİ Parti içerisindeki bazı isimlerin 2028 seçimleri için Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesi gerektiği yönünde görüş bildirdikleri iddia ediliyor. Özellikle İYİ Parti'de AKP'ye geçen bazı isimlerin geri dönmesi yönündeki tartışmalar da bu süreçte gündeme gelmiş durumda. Kulislerde, partiye olumsuz demeç vermeyen bazı eski üyelerin, ittifak çerçevesinde geri dönmelerinin istenebileceği konuşuluyor.