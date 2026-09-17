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İddiaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi programın ardından bir grup vatandaş, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı'ya, CHP'deki 'mutlak butlan' tartışması üzerinden tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçen bazı seçmenlerin de bulunduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlama programı Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Törenlere kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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