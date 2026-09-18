Bursa H Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mustafa Bozbey ile görüşen Özgür Özel, ardından tarihi Ulu Cami’de cuma namazını kıldı. Cami avlusunda basın mensuplarının karşısına geçen Özel, son yerel seçimlerde Bozbey’in 160 binin üzerinde oy farkıyla göreve geldiğini anımsattı. Belediye meclisi seçimlerinde de partisinin AK Parti'den 60 bini aşkın fazla oy aldığını savunan Özel, kentin ilçe yapısından kaynaklı olarak düşük nüfuslu yerlerde belediyeleri AK Parti'nin kazanmasının meclis dengesini etkilediğini ve Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasına bu durumun zemin hazırladığını öne sürdü.

"Bursalıların tercihi hiçe sayıldı"

Bozbey’in geçmiş döneme ait iddialar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını belirten Özel, "Bursa halkı 160 bin farkla kenti Bozbey’e emanet etmişken, 'Burayı siz değil biz yöneteceğiz' anlayışıyla hareket edildi" diyerek başkan vekili belirleme sürecine ve millet iradesinin yok sayılmasına tepki gösterdi.

Cezaevi ziyaretinin sonrasında iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydeden Özel, sokakta Bozbey’e büyük destek olduğunu aktardı. Ziyaretler sırasında belediye faaliyetlerinin durma noktasına geldiğine yönelik şikâyetler aldığını söyleyen Özel, dün uygulamaya konulan yüzde 25'lik zamma da değinerek vatandaşların "Bozbey’in yapmadığı zamları yönetim değişince hemen başlattılar" siteminde bulunduğunu dile getirdi.

"Bursa'yla gönül bağım var"

Programı kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştireceklerini ve kentin taleplerini dinlemeyi sürdüreceklerini belirten Özel, kente dair kişisel bir bağını da paylaştı. Kızının adının İpek olduğunu ve bu ismi Bursa ipeğinden esinlenerek verdiklerini hatırlatan Özel, kentin manevi dokusundan, vatansever ve çalışkan insanlarıyla bir arada bulunmaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirtti.

"YENİ Parti adını millet belirledi"

Partinin tüzel kişilik kazanması ve ismi etrafında süren tartışmalara da açıklık getiren Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’na yapılan kuruluş başvurusunun onaylandığını ifade etti. İsim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihtilaf yaşanmaması adına kendilerine görüş sorduğunu aktaran Özel, yapılan hukuki çalışmalarda ne amblemde ne de isimde herhangi bir iltibas tespit edilmediğini bildirdi.

Sürecin Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirileceğini belirten Özel, herhangi bir benzerlik bulunmadığının teyit edileceğine inandıklarını, aksi bir karar çıkması durumunda ise gerekirse ufak bir düzenlemeye gidilebileceğini kaydetti. Özel, "YENİ Parti’nin ismini millet koymuştur. Milletin verdiği ismi de kimseye değiştirtmeyiz" diyerek tavırlarının net olduğunu vurguladı.