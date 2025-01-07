Şahin, yönetmeliği eleştirerek bunun aile hekimleri için “eziyet yönetmeliği” olduğunu ifade etti. Yeni düzenlemenin, hekimlerin özlük haklarını ve iş güvencelerini ortadan kaldırarak sağlık sistemine zarar verdiğini vurguladı.

“SAĞLIK HAKKI YOK SAYILIYOR”

AKP’nin 2003 yılında başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlığı özelleştirerek vatandaşın sağlık hizmetine erişimini kısıtladığını belirten Şahin, “Sağlık politikaları, özel hastaneler aracılığıyla 'Paran kadar sağlık, paran yoksa ölüm' anlayışını dayatır hale gelmiştir. Kamuda hastalar doktor bulamazken, özel hastanelere yönlendirilmek zorunda kalınan vatandaşlarımızın sağlık hakkı hiçe sayılmaktadır” dedi.

“YÖNETMELİK, AİLE HEKİMLERİ İÇİN ZULÜMDÜR”

Şahin, yönetmeliğin aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını belirsizliklere mahkûm ettiğini belirterek, “Bu yönetmelik, performans hedefleri belirsiz, çalışma güvencesini yok eden, ücretlerini kesintilerle baskı altına alan bir düzenlemedir. Hekimlerimizi bezdirerek sağlık sistemine zarar veriliyor” şeklinde konuştu.

“HALKIN SAĞLIK HİZMETİ ALMASI ENGELLENİYOR”

Zemci Şahin, performansa dayalı ücretlendirme ile aile hekimlerinin sürekli cezalandırıldığını ve bunun sürdürülebilir bir sağlık sistemine zarar vereceğini ifade ederek, “Bu yönetmelik halkın sağlık hizmeti almasını engelleyen bir anlayışın ürünüdür. Vatandaşın doğru,yerinde ve zamanında tedavi almasını engelleyen bir yönetmenliktir.Vatandaşı çıkmaza sokan,çaresiz bırakan bu düzenleme doğru bir düzenleme değildir.Aile hekimlerinin talepleri dikkate alınarak bu düzenleme derhal geri çekilmelidir” dedi.

“AİLE HEKİMLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Şahin, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri desteklenmeden sağlık sistemindeki sorunlar çözülemez. Aile hekimlerimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız ve onların haklı taleplerini destekliyoruz. AKP iktidarının dayattığı bu yönetmelik halk sağlığını tehdit etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın sağlık ve yaşam güvencesini sağlayacak bir yönetim için mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizin kaybedecek bir günü bile yoktur.”