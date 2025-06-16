CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte Silivri’ye giden CHP İnegöl İlçe Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşmasına katıldı. Duruşma bugün Silivri Cezaevi'nde yapıldı.

“YARGILANMIYORUZ, CEZALANDIRILIYORUZ”

Duruşma sonrası yaptığı açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Sayın başkanın savunmasını bizzat salonda dinledik. Kendisi açıkça ‘Ben neden buradayım? Biz yargılanmıyoruz, cezalandırılıyoruz’ dedi. Bu sözler Türkiye’de yargının geldiği noktayı gözler önüne seriyor” dedi.

“EĞİLMEYECEĞİZ, TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü;

Ahbap konusuna ve Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan üst üste operasyonlara da değindi. Savunmasında en önemli vurgu ise adalet vurgusuydu. Özellikle şu ifadeyi kullandı: “Biz sabahın beşinde evlerinden alınarak doğrudan götürülen insanlara yapılan bir itibar suikastine maruz kaldık. Bu itibar suikastini bertaraf etmek için asla vazgeçmeyeceğim ve baş eğmeyeceğim.”

Bu nedenle biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak asla eğilmeyeceğiz. Bu ülkede adaletsizliği yaymaya çalışanlara, diktatörlüğü getirmeye çalışanlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Silivri Cezaevi mahkemesinin görüldüğü alanda da büyük bir kalabalık vardı. İnsanlar Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkıyorlar. Er ya da geç, bu mahkemeleri kurgulayanlar ve belediye başkanlarımızı, cumhurbaşkanı adayımızı hukuksuz bir şekilde yargılayanlar da elbette hesap verecektir" dedi.