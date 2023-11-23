Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Sayan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "baba evi" çağrısına yanıt vererek "Eğer resmi davet gelirse icabetle bir cevap verilir" dedi. Özgür Özel, CHP'nin sadece CHP'lilerin değil, gidişattan memnun olmayan herkesin "baba evi" olduğunu vurgulayarak "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'de ne de Kemal Bey'de. Gelin baba evine güçlenelim" çağrısında bulunmuştu.

Muharrem İnce CHP'ye Dönmeli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildikten sonra Özel'in çağrısına olumlu yanıt vererek partiye geri dönmeyi düşündüğünü belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de CHP'ye geri dönmesini temenni ettiğini ifade eden Özcan, "Sayın İnce ile konuştuk, dönüp dönmeyeceği net değil ama ben dönmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye CHP'den resmi davet gelmediğini belirterek "Eğer resmi davet gelirse icabetle bir cevap verilir" şeklinde konuştu.