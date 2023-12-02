Yaklaşan Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nun karşısındaki ilk rakibi netleşti. 31 Mart seçimleri için adaylar teker teker belli oluyor.

CHP cephesinden dikkat çekici bir aday başvurusu yapıldı. Bu aday CHP’li olanları bile şaşırttı. 31 Mart Yerel Seçimler yaklaşırken aday başvuruları hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun aday olduğu belli oldu. Kerimoğlu başvuru dosyasını CHP İstanbul İl Başkanlığına teslim etti. Bakırköy halkı ise, Başkan Kerimoğlu’ndan memnun olmadıklarını dile getiriyor.

Bülent Kerimoğlu açıklama yaptı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yapmış olduğu açıklamada şunları dile getirdi: “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. CHP’nin Atatürkçü, halkçı, temel değerlerine bağlı, örgütün gücüne inanan ve kamucu parti emekçileri adayı olarak başvurumu gerçekleştirdim. İstanbul halkına ve partimiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Ankara’da geçtiğimiz temmuz ayında yapılan CHP belediye başkanları toplantısı esnasında İmamoğlu ve Kerimoğlu tartıştıkları iddia edilmişti.