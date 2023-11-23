Sigara fiyatlarına bir dizi zam daha ekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, son gelen zam haberiyle birlikte, Camel markasının tütün ürünlerine de fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Alkol ve sigara gibi tüketim ürünlerine yapılan zamlar, vatandaşların cebini bir kez daha derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile JTİ grubuna ait Camel markasının tütün ürünlerine zam yapıldığını belirtti.