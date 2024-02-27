Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, tarım alanlarını koruyup geleceğe taşımak istediklerini söyledi. “Tarım topraklarını korumak geleceğimiz açısından önemli” diyen Şadi Özdemir, tarımın canlandırılması için üretimden pazarlamaya her aşamada Nilüferli çiftçiye destek vereceklerini söyledi.

CHP’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçim çalışmalarında ağırlığı kırsal mahallelere veriyor. Özdemir , CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte kırsal mahalleleri adım adım gezerek, sorunları yerinde dinliyor. Bereketli toplarklarıyla, yetiştirilen ürünleriyle ün salan Hasanağa, Fadıllı, Akcalar, Başköy ve Ayvaköy Mahalleleri’nde vatandaşla buluşan Şadi Özdemir, birlikte çay içip sohbet etti.

Yetiştirilen enginarı ile coğrafi işaret alan Hasanağalı üreticiler, Enginar Kooperatifi kurulmasını istediklerini belirttiler. Türkiye’de inciri ile ün salan Fadıllı, Akcalar ve Ayvaköy’deki üreteciler de mahalleleri için destek istedi. Kırsal mahalle olmanın dezavantajını yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, düğün salonu, pazar alanı, otopark, yolların bakımı gibi taleplerini de ilettiler.

Sorunları can kulağıyla dinleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, çözümleri birlikte bulacaklarını söyledi. Tarımsal alanların korunmasının önemine dikkat çeken Özdemir, tarımsal üretimi artırmayı önemsediklerini belirtti.

Toprağımızı korumak geleceğimiz için önemli

Bütün Nilüferliler’e daha kaliteli bir hayat sunmak hedefiyle göreve talip olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Önceliklerimiz arasında tarımsal üretimi canlandırmak var. Tarımı destekleyeceğiz, üretimin artırılmasını sağlayacağız. Bu hedefle kooperatifçilik modelini de yaygınlaştırmak istiyoruz. Belediyenin içinde olacağı yapıyla üreticiyi de mağdur etmeden Nilüfer’de yetiştirilen ürünler için bir satış modeli geliştirmek istiyoruz. Tarım topraklarını korumak geleceğimiz için, çocuklarımız için çok önemli” diye konuştu.