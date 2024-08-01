CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yasalaşan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyle ilgili 60 gün içinde yürütmeyi durdurma talebiyle AYM'ye başvuracaklarını açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Emir, hem komisyon, hem de Genel Kurul aşamasında milletvekillerinin yasanın geçmemesi için Mecliste olağanüstü bir çaba sarf ettiğini anlattı. Emir, bunun, sahipsiz hayvanların öldürülmesine yol açacak bir düzenleme olduğunu kaydetti.

"Bu yasayı hazırlayanlar bilsinler ki bizim belediye başkanlarımız hayvanların öldürülmesine asla izin vermeyecek" diyen Emir, "Buna katkı vermeyecek, karşı duracak. Yasanın hayvanları öldürmekle ilgili bölümlerine asla uymayacak. Bizler, yaşamdan yana tutum alıyoruz. Öldürmeye karşıyız. Sokak hayvanlarını her ne isim adı altında olursa olsun katletmeye karşıyız" dedi.

Yasanın birçok yönüyle de Anayasa'ya aykırıyı olduğunu savunan CHP Grup Başkanvekili Emir, defalarca uyarı yapmalarına rağmen düzeltilmediğini söyledi.

Emir, "Biz, 60 günlük süre içerisinde yürütmeyi durdurma talepli olarak bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Söz konusu hayvanların canı olunca, böylesine bir katliam olunca Anayasa Mahkemesinin özellikle yürütmeyi durdurmasını talep edeceğiz. Anayasa Mahkemesinden de bu görevi bekliyoruz" diye konuştu.

"SGK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI GEREKİR"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Emir, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin de şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyemize haciz gelmesi aslında vatandaşı cezalandırmaktır. Bu borçların yeniden yapılandırılması gerekir. 2019-2024 yılları arasında SGK borçları yüzde 50 dolayında azalmıştır. CHP'li belediyeler bu borçları ödüyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da açıkladı. Olağanüstü bir borçla devralındı. SGK'nin borçlarını tahsil edeceklerse ilk bakmaları gereken yer, 540 milyar liralık alacağın kimden olduğu, o borcun kim tarafından ödenmesi gerektiğidir. Biz de SGK'nin, alacaklarının peşinde olmasını doğru buluyoruz. CHP'li belediyeler elbette üzerine düşeni 'yapılandırma' anlayışı içerisinde yerine getirecektir."