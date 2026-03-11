Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar” programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin hem iç hem de dış politikadaki duruşunu vurgularken, bölgedeki gerilime de dikkat çekti.

"İSTİKRAR YILDIZI OLARAK PARLIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları beraber savurduk. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Varsın birileri görmemekte ısrar etsin. Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülke Bugün bölgesinin istikrar yıldızı olarak parlıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi de yine sizlerle ve milletimizle hayata geçireceğiz. Yegane amacımız ülkemize hizmet etmek.

"İSRAİL, LÜBNAN'I İŞGALE BAŞLADI"

Bölgemizi kana bulayan sarsıntının şiddeti, komşumuz İran'a saldırılarla daha da artmıştır. İsrail bir yanda Gazze'de diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başladı. Coğrafyamız katliam şebekesinin elinde felakete sürüklenmektedir. Sadece coğrafyamız değil, ekonomiden turizme tüm dünyada şahit oluyoruz.

Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını kimse kestiremiyor. Başkasının zararını kendi karımız olrak göremeyiz. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berrak ve nettir. Türkiye her zaman barışın ve diplomasinin yanındadır. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Herkesin hesabı varsa, Allah'ın da hesabı var.