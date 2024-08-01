Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün 30 Temmuz 2024 tarihinde ani bir kalp krizi geçirdiği, acil olarak hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği ve şehit olduğu" ifade edildi. Açıklamada, Uzman Çavuş Ünlü'nün görev esnasında yaşadığı bu talihsiz olayın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir üzüntüyle karşıladığı ve şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı dilendiği belirtildi.