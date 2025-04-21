TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturmaya ilişkin son detayları aktardı. Atik, "Kurultay soruşturmasında 45 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı, İlk olarak CHP Ankara İl Başkanlığı'na gittiler, arkasından CHP Genel Merkezi'nde gittiler. Savcılık yetkilileri 'hepsi ortak ifade veriyor' dedi" ifadelerini kullandı.

İBB'ye açılan yolsuzluk soruşturması ve çeşitli tutuklamaların ardından, gündem şimdi de CHP'nin 'şaibeli' kurultayı oldu.

Silivri'de tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadeleri alınmaya başladı. 45 şüphelinin ifade işlemi ise bugün tamamlandı.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konu masaya yatırıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturmaya ilişkin son detayları aktardı.

Atik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kurultay soruşturmasında 45 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı. CHP'liler, '86 kişi hep beraber gidiyoruz' dediler. İlk olarak CHP Ankara İl Başkanlığı'na gittiler, arkasından CHP Genel Merkezi'nde gittiler. Orada zannediyorum Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığı, bunları ifade konusunda çalıştırdı. Savcılık yetkilileri "hepsi ortak ifade veriyor" dedi.

Savcılık, soruşturmada sona yaklaşır. 1-2 hafta içerisinde, belki Nisan'ın ortası, Mayıs'ın sonu gibi iddianame tamamlanacak. Sonrasında dava açılacak.

Burada bir de "siyasi yasak gelecek" iddiası gündeme geldi.

Soruşturmada 8 CHP'li milletvekilinin adı geçiyor. Dokunulmazlıkları olduğu için fezleke hazırlanacak. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'e müracaat edilecek.

Savcılığın önünde tanık ifadeler, MASAK raporu ve işe sokulan CHP'lilerin belgeleri var. Savcılık, tüm bunları birleştirip iddianameyi hazırlayacak.

Özellikle gazetecileri sordum. Şaban Sevinç, İsmail Saymaz gibi. Bunlar da ifadeye gidecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, "ben bir daha ifade vermeyeceğim" demişti, ifadesi alınmayacakmış.