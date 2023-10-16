Bursa'nın parkları, bahçeleri, kavşakları ve refüjleri, maharetli Kelesli çiftçilerin elinden çıkan çiçeklerle süsleniyor. Bu çiçekler, Keles'in Pınarcık Mahallesi'nde çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen alım garantili süs bitkileri sayesinde Bursa'nın estetiğini artırıyor.

Bursa'nın kırsal kalkınmasını teşvik etmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi fide-fidan temini, kaliteli üretim, ekipman desteği, ürünlerin satışı ve pazarlaması gibi her alanda çiftçilere destek sağlıyor. Bu desteğin bir parçası olarak, Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş, mevsimlik çiçeklerin peyzaj çalışmalarında kullanılması için Keles'in Pınarcık Mahallesi'nde kurulan seralarda çiftçilere ürettiriyor. Bu sözleşmeli, alım garantili mevsimlik çiçek üretimi sayesinde, hem Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek bakım maliyetleri azalıyor, hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Pınarcık Süs Bitkileri Üretim Kooperatifi Başkanı Mehmet Sakarya ile birlikte Süs Bitkileri Üretim Tesislerini ziyaret etti. Başkan Aktaş, bölgenin tarım, hayvancılık ve kırsal turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyeli geliştirmek için çeşitli uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geleneksel belediyeciliğin yanı sıra şehrin ekonomisine katkı sağlayan çalışmalara da önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Pınarcık mahallemizde son 2 yılda çok güzel projeler hayata geçirildi. Bunlardan biri de Pınarcık Süs Bitkileri Kooperatifi. Kooperatif 2021 yılında kapanma noktasındaydı. Biz bu çiftçilerle bir araya geldik, hem onlara ekonomik kazanç sağlıyoruz, hem de begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekleri şehrin peyzajına kazandırıyoruz ve bu çiçekleri burada ürettiriyoruz. 2022'de açık ve kapalı sera alanları toplamda 12 dönümde 4 milyon 25 bin çiçek ürettik ve çiftçilere 10 milyon 151 bin TL'lik bir ödeme yaptık. 2023 yaz sezonunda begonya, petunya ve kadife gibi yaz çiçeklerini 3 milyon adet burada üreterek yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdik. Bu dönemde çiçek üreten çiftçilere yaklaşık 13 milyon TL civarında bir ödeme yaptık. Kış sezonu için de kasımpatı, menekşe, çuha gibi 1 milyon 500 adet çiçeğin üretim ve bakım çalışmalarını tamamladık. Yakın bir zamanda dikimlerini gerçekleştireceğiz. 2023 yılında toplamda 19 milyon 500 bin TL'lik bir ödeme yapmış olacağız" dedi.

Başkan Aktaş, daha önce şehir dışından tedarik edilen çiçeklerin Bursa'da üretilmesinin, maliyetlerin düşmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kendi toprağımızda, kendi çiftçilerimize üretim yaptırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaklaşımdan hem ekonomik olarak fayda sağlıyoruz, hem de daha uygun maliyetlerle alım gerçekleştiriyoruz. Önceden bu çiçekler farklı şehirlerden getiriliyordu. Üreticilerimizin de bu uygulamadan fayda sağlaması çok önemli. Bu sistem sayesinde çiftçilerimiz kazanıyor, aynı zamanda kooperatiflerimiz de kazanıyor. Tarım potansiyelimizi göz ardı etmeden şehrimize bu tür bir bakış açısı getirmenin gerekliliğini vurgulamak istiyorum. Bu uygulamaların diğer kırsal mahallelere de örnek olmasını öneriyorum" şeklinde konuştu.