Nilüfer Belediyesi’nin öncülüğünde 2023 yılında kurulan Hasanağa Gıda Merkezi, kadınların istihdamına katkı sunarken bölgedeki tarım faaliyetlerini de canlandırıyor. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle yürütülen projede, yaklaşık 750 kadın geleneksel yöntemlerle 40’tan fazla gıda ürünü üretiyor ve bu ürünler belediyeye ait marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

Gıda mühendislerinin kontrolünde ve hijyenik koşullarda gerçekleşen üretimde, kadınlar el emeğiyle turşudan salçaya, erişteden reçele kadar birçok ürünü hazırlıyor. Üretim, kalite kontrol laboratuvarlarında analiz edilerek güvence altına alınıyor. Merkez, kadınlara hem geçim kaynağı sağlıyor hem de sağlıklı gıdanın sofralara ulaşmasına aracılık ediyor.

Kullanılan ham maddelerin büyük bölümü Nilüfer’in kırsal mahallelerinden ya da kadın derneklerinden temin ediliyor. Aynı zamanda merkez, üreticinin elinde kalan biber, domates gibi ürünleri alıp katma değere dönüştürerek çiftçiye de ekonomik destek sağlıyor. Geleneksel üretim tekniklerinin modern hijyen standartlarıyla buluştuğu bu sistem, hem sosyal adalet hem de ekonomik kalkınma açısından örnek teşkil ediyor.

Hasanağa Gıda Merkezi’nde dönüşümlü olarak çalışan kadın derneklerinin yanı sıra, sürekli üretimi sağlamak adına istihdam edilen kadınlar da bulunuyor. Kars’tan peynir, Artvin’den bal gibi farklı illerden kooperatif ürünleri de portföye dahil edilerek çeşitlilik artırılıyor. Bu yönüyle proje sadece yerel kalkınmaya değil, ülke genelindeki kooperatif ağının da güçlenmesine katkı sunuyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu merkezin, gençlerin tarıma yönelmesini desteklemek, boş arazileri üretime kazandırmak ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Girişim, kadın emeğinin değerini görünür kılarak kırsal kalkınmanın kadın eliyle mümkün olduğunu gösteriyor.