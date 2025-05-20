Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Anma ve Onurlandırma Kurulu, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm’ün başkanlığında toplandı. Anma ve Onurlandırma Kurulu Başkanı Necdet Ayaz, kurul üyelerine neler yapacaklarıyla ile ilgili geniş çaplı bir sunum gerçekleştirdi. İlk toplantı olması sebebiyle genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek hedeflenen programları hayata geçirecek. Kurulda akademisyen, sporcu ve gazeteciler bulunuyor.

TMOK Anma ve Onurlandırma Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Necdet Ayaz

Haldun Domaç

Prof.Dr. Banu Ataman Yancı

Doç. Dr. Sevda Korkmaz

Nezir Önal

Mustafa Karagöl

Ersin Şiyhan

Uğur Demirkırdı

Ömer Gürsoy

Erol Bülbül

Musa Alioğlu

Ceyda Dönmez