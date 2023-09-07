Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle Beylikova ilçesinde faaliyet gösteren çiftçi ve üreticilere “İşletme Yönetimi” eğitimi düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığı ile çiftçilere ve üreticilere verdiği desteklerin yanı sıra eğitim çalışmaları da sürüyor.

Eskişehir’de faaliyet gösteren çiftçilere ve tarımsal üretime ilgi duyan vatandaşlara, zirai eğitimler aldırılarak eksik olduklarını düşündükleri ya da merak ettikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlayan “Zirai Eğitim Hizmeti Sözleşmesi” kapsamında Beylikova ilçesinde “İşletme Yönetimi” eğitimi gerçekleştirildi.

Beylikova ESMEK Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime ilçe ve mahallelerinde faaliyet gösteren çiftçi ve üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Benek, eğitim çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade ederek tüm katılımcılara gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziraat Mühendisi Çiğdem Canbolat tarafından yapılan sunumda ise, “Üretim ve işletme arasındaki ilişki, işletme kuralları, yeni bir işletmenin doğuş süreçleri (girişimcilik), faaliyetini sürdüren işletmelerde çalışanların daha inovatif ve girişimci (iç girişimcilik) olmalarının yöntemleri, tarım ve hayvancılıkta işletme süreçleri” gibi birçok başlıkta önemli bilgiler verildi. Eğitim karşılıklı soru cevap bölümü ile tamamlandı.