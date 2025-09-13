Türk Telekom, gençlere eğitim ve erken dönem kariyer fırsatları sunarak, toplumsal faydayı güçlendiriyor. Gençlere, ‘Bulut Bilişimi’ tüm yönleriyle keşfetme ve uzmanlaşma fırsatı sağlayan ‘Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı’nın beşinci dönemi için başvurular başladı. Bu yıl ilk üçe girenlerin toplamda 150 bin TL ödülün sahibi olacağı ‘Bulut Bilişim Kampı’ için başvurular, 16 Eylül’e kadar devam edecek.

Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Bulut Bilişim Kampı ile gençlere mentorluk, erken dönem kariyer fırsatları ve ödüllü yarışmalara katılma fırsatı sunacak.

Ekim ayında gerçekleştirilecek kamp için başvuru süreci 16 Eylül’e kadar devam edecek. Kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrimiçi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, Türkiye’de dijital dönüşüme liderlik ederken çok büyük bir çalışan ekosistemine sahip olduklarını belirterek, "Türkiye’de gençlerin yeni nesil teknolojilere büyük ilgi duyduğunu biliyoruz. Genç yeteneklere eğitim ve gelişim imkanları sunarak geleceğe hazır olmalarını sağlamak, onları şirketimize kazandırmak ve geleceği birlikte değere dönüştürmek başlıca önceliklerimizden biri. Şirket içinde potansiyel değerlerin istihdamına katkı sağlarken, geleceğin teknolojilerine ve mesleklerine odaklanarak geleceği inşa edecek gençlerin kariyer gelişimini de destekliyoruz. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Başvuru ve kamp süreci

Bulut Bilişim Kampı web sayfası üzerinden online olarak yapılacak başvuru sürecinde tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen adaylar, Bulut Bilişim Kampı’na katılmaya hak kazanacak. Gençlere kariyerlerinde önemli bir adım atma imkânı veren öğrenme yolculuğunda katılımcılar; Bulut Bilişim, Yazılım Geliştirme ve Yapay Zekâ alanlarından ilgi duydukları Capture the Flag (Bayrağı Yakala) uygulamasına katılarak geleceğin teknolojilerini "dene-yap" yaklaşımı ile deneyimleyecek.

İlk üçe girenlere toplam 150 bin TL ödül

Bulut Bilişim Kampını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Katılım Belgesi; tüm değerlendirme süreci sonunda dereceye giren katılımcılar ise Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı Başarı Sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilecek katılımcılardan birinciye 70 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 30 bin TL olmak üzere toplamda 150 bin TL ödül verilecek. Bulut bilişim alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan, 25 yaşını aşmayan ve staj yapmayan lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabildiği gençler 16 Eylül’e kadar turktelekomgelisimussu.com/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecek.