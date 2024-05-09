Çiftlikköy Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret eden Ruhsar Aksoy İlkokulu’nun minik öğrencileri, geri dönüşüm süreçlerini ve organik toprak üretimini yerinde öğrendi.

140 ikinci sınıf öğrencisi, gruplar halinde Atık Getirme Merkezi’ni gezdi. Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras, tesise gelen öğrencilere ilk olarak sıfır atık atölyesinde geri dönüşümlerin ne şekilde sınıflandırıldığı hakkında bilgiler verdi. Ardından sıfır atık merkezine geçen öğrenciler, yanlarında getirdikleri atık malzemeleri türlerine göre geri dönüşüm kutularına attı.

Tesis içindeki kompost üretim merkezinde organik toprağın nasıl üretildiği hakkında bilgiler alan minik öğrenciler, yosun ve organik atıkların organik toprak olarak çıktığı kompost makinasını ve kompost ürününü de ilgiyle inceledi. Miniklere Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele’nin hediyesi olarak bitki üretiminde kullanılmak üzere organik toprak ve boyama kitapları verildi.

Çiftlikköy Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin, ilçedeki öğrenciler için bir geri dönüşüm laboratuvarı gibi hizmet verdiğini dile getiren Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras, “Talep eden okullarımız, sınıflar halinde tesisimizi ziyaret ederek buradaki çalışmalarla ilgili bilgi ediniyorlar. Aynı zamanda geri dönüşüm süreçlerini yerinde görerek sıfır atık konusundaki farkındalıklarını arttırmış oluyorlar. Tesisimizde toplanan geri dönüştürülebilir malzemeler, bunları işleyen ve yeniden üretime kazandıran fabrikalara gönderiliyor. Kompost olarak elde ettiğimiz verimli toprağı da belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri bitki üretiminde ve peyzajda kullanıyorlar” diye konuştu.