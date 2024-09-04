Çiğli Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullara yönelik kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitim alabilmesi için ekipleri seferber ettiklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, eski ve hasar görmüş korkulukların tamiri, ağaçların budanması, kosa ve genel temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor ve okul bahçeleri böceklere karşı ilaçlanıyor. Başkan Yıldız, çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim ve öğretim dönemine okullar hazır hale getirileceğini söyledi.

“OKULLARIN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINDA YANLARINDA OLACAĞIZ”

Okullarda yürütülen çalışmaların ilçe genelinde yapıldığına dikkat çeken Başkan Yıldız, “Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ilçemizdeki okulların bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Okul bahçelerindeki eski ve hasar görmüş korkulukları tamir ederek öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Güvenlik önlemlerinin artırılması, çocuklarımızın ders aralarında bahçede vakit geçirirken olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca çevre düzenlemesi ve dezenfekte çalışmaları ile de çocuklarımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, bundan sonraki süreçte de ilçemizdeki okulların ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.