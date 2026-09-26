Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, alınan arama kararının ardından şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 1.071 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ