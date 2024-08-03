İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadınlara yönelik darp iddialarıyla gündeme gelen eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mekanın mühürlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney “Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı’ demeyeceği bir ilçe olarak kalacak” dedi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cihangir’de bulunan bir eğlence mekanında 3 kadına yönelik şiddet ve darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti. Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

“Beyoğlu kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı’ demeyeceği bir ilçe olarak kalacak”

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açılama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kamuoyunda gündeme gelen içinde ruhsatsız SPA da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin ‘O saatte orada ne işin vardı’ demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu’na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.